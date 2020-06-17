سلسة مطاعم بالأردن ترد على إعلامي إسرائيلي: لن تشربوا إلا السم الزعاف

سلسلة مطاعم (لبناني سناك)

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رام الله - دنيا الوطن

علقت سلسلة مطاعم (لبناني سناك) في الأردن على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، ذكر فيها اسم المطعم.



وكان كوهين قال في تغريدته التي نشرها قبل أيام: "إنه لو حدثت حرب مع الأردن فإن جيش الاحتلال سيشرب "الكوكتيل" في مطعم "لبناني سناك" بمنطقة عبدون خلال 3 ساعات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت سلسلة المطاعم في منشور على (فيسبوك): "يبدو أنكم نسيتم هزيمتكم النكراء على ثرى الأردن، وأنكم بحاجة إلى تذكيركم أن في الأردن رجالا وجبالا. لبناني سناك محرم على أمثالكم ولن تشربوا عنده إلا السم الزعاف الذي يليق بأمثالكم أيها الغاصبون المعتدون".



وأضافت: "معركة الكرامة ليست منكم ببعيد، فقد داسكم رجال الجيش العربي في الملحمة البطولية وأنتم مكبلون داخل دباباتكم التي أبيدت على أيدي النشامى الأحرار".