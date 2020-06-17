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رئيس دولة هندوراس يعلن إصابته بـ(كورونا)

رئيس دولة هندوراس يعلن إصابته بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس (كورونا)، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال هيرنانديز في خطاب بثه التلفزيون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وأكد التشخيص اليوم أنني مصاب بمرض (كوفيد-19)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في هندوراس 9 178 شخصا، تعافى منهم 1025 شخصا، وتوفي 322 شخصا.

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