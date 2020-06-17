حماس تتهم الإمارات بـ "استجداء للتطبيع" مع إسرائيل

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول ضرورة إقامة علاقات بين بلاده وإسرائيل إمعان في استجداء التطبيع ومخالفة للإجماع العربي وقرارات الجامعة العربية.



وأضاف قاسم، في تصريح صحفي: "التصريحات التطبيعية من الوزير الإماراتي تمثل تشجعياً للاحتلال على مواصلة سياسته العدوانية ضد شعبنا، وخاصة مخططاته لضم الضفة الغربية".



وتابع: "المسار التطبيعي الذي تسعى له بعض الأطراف في الإقليم يضر بالأمن القومي العربي، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني".















رام الله - دنيا الوطن