منصور لـ "دنيا الوطن": مجلس الأمن سيناقش الضم والاستيطان الأربعاء المقبل

مجلس الأمن الدولي

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خاص دنيا الوطن

أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور اليوم الأربعاء، أن جلسة مجلس الأمن، بشأن الاستيطان ومخطط الضم ستعقد يوم الأربعاء المقبل 24 من الشهر الجاري.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الجلسة ستعقد الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك، وستكون على المستوى الوزاري، حيث سيحضره عدد من الوزراء.



وذكر منصور أن جزءاً من الجلسة سيناقش فيها تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2234 حول الاستيطان، لافتاً إلى أن التركيز الرئيسي سيكون بشان الضغط على إسرائيل لعدم الإقدام على الضم.



وتابع: يشارك من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية رياض المالكي، وستكون الجلسة مفتوحة، حيث سيبثها تلفزيون الأمم المتحدة على الهواء مباشرة.



وشدد على أن ما سيناقش هو التصدي للضم والضغط على إسرائيل لعدم الإقدام على ذلك، وتحذيرها من عواقب وخيمة إن أقدمت على ذلك.