خلال لقائها المجلس التنفيذي لرام الله.. غنام: يجب الالتزام بالبروتوكول الصحي





وأشارت الى أن الطواقم الطبية تقوم برسم الخرائط للمخالطين وأخذ العينات منهم لافتة الى أن المحافظة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص تعمل على متابعة التزام المواطنين بالإجراءات وفقاً للبروتوكول الصحي المعلن من قبل وزارة الصحة وأنه تم تسليم إنذارات لأكثر من 160 منشأة في المحافظة لعدم التزامها بالبروتوكول الصحي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد في مقر مديرية صحة رام الله والبيرة بحضور قائد قوات الأمن الوطني في المحافظة وضواحي القدس العميد حافظ الرفاعي، ومدير شرطة المحافظة العميد علاء شلبي.



وأشارت د.غنام إلى أن شعبنا اليوم يواجه تفشي فيروس (كورونا) وفيروس الاحتلال الذي يعمل وفق خطة الضم المدعومة أمريكيا لتغيير الوقائع على الأرض ، لافتةً الى أن شعبنا وقيادته سيواصلون الصمود ولن يقبلوا بالخطط والصفقات المشبوهة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية .



وشددت د.غنام على أن التكامل بين جميع مؤسسات المحافظة يفرز نتائج ايجابية لصالح الحفاظ على صحة مواطنينا، داعية الشركات الخدماتية مراعاة الظرف العام وعدم فصل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الموظفين في ظل الوضع السياسي الصعب والأزمة المالية التي يعاني منها شعبنا.



كما هنأت المحافظ غنام الأهالي وطلبتنا بمناسبة انتهاء امتحان الثانوية العامة، مبينة أن الامتحان تم وفق الخطة الموضوعة ودون حدوث أي مشاكل تذكر ، موجهة التحية لأفراد أجهزتنا الأمنية الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية شعبنا.



وبينت د.غنام أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة تتابع التزام المسابح العامة والمتنزهات بشروط الصحة والسلامة وستكثف من جولاتها الرقابية على هذا القطاع.



وفي ختام الاجتماع سلمت د.غنام مدير صحة المحافظة د.وائل الشيخ جدارية خزفية بعنوان القدس عروس عروبتنا مقدمة من الاستاذ محمد السيد تقديراً للدور المميز الذي لعبته المديرية خلال أزمة تفشي فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأكدت الدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، على ضرورة التزام كافة قطاعات شعبنا بأعلى درجات الإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، خاصة في ظل تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا).