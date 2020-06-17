شاهد: الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب أسلحة لحماس من المنطقة الجنوبية لسيناء



وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن عملية التهريب تمت من المنطقة البحرية شمال سيناء، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينييْن على متن قارب التهريب.





رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل عدة أسابيع، نفذ سلاح البحرية وجهاز (شاباك) وهيئة الاستخبارات الإسرائيلية، عملية استخباراتية مشتركة، تم خلالها إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة.