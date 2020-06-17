شاهد: تفاصيل قضية سرقة نفذها منتحل صفة ضابط بغزة والشرطة توجه طلباً للمواطنين

طالب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي، المواطنين بالتأكد من هوية الضباط قبل إعطاءه الهوية، مشيراً إلى أن بعض الضباط متعجرفين بعض الشيء.





وأوضح البطنيجي، لإذاعة (القدس)، أن الاعتقالات لا تتم في الشوارع، والأجهزة الأمنية إذا أرادت اعتقال أحد ترسل بلاغ رسمي مختوم وموقع.





وأضاف البطنيجي: "الأصل أن يتأكد المواطن من حقيقة الشخص الذي يوقفه"، وذلك في تعليقه على انتحال لص لصفة ضابط وسرقته لحاج في مدينة غزة.





وفي السياق، قال المواطن الذي تعرض للسرقة، إن شاباً أوقفه وقت الظهيرة وأعطاه معلومات عنه مدعياً أنه يعمل ضمن جهاز أمني في غزة.





وأضاف المواطن: "الشاب أشار إلى سيارة وأكد لي أن مسؤوله بداخلها وطلب مني اثبات الشخصية، وأكد لي انني سأكون أنا وأولادي قيد الاعتقال بتهم الاغتلاس".





وتابع: "أخذ بطاقة الهوية الخاصة بي وفيها مبلغ مالي، ثم فر هارباً"، معبراً عن استغرابه من قدرة الشاب على الاحتيال عليه وسرقته بهذا الشكل.





وفيما يلي تفاصيل عملية السرقة وآلية كشف مرتكب العملية:

















رام الله - دنيا الوطن