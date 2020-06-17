"التعليم العالي" تدين هدم الاحتلال جزءاً من ملعب جامعة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاعتداء الغاشم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بهدمها جزءاً من الملعب الدولي لجامعة القدس في بلدة أبو ديس.



وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية كافة بالتدخل العاجل لحماية مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وطلبتها من اعتداءات الاحتلال اليومية بحق كل ما هو فلسطيني.



وأوضحت الوزارة أن الاحتلال باستهدافه مؤسسات التعليم العالي يحرم شعبنا من حقه في التعليم وهو من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.