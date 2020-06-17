شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على جامعة القدس وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على جامعة القدس وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، على هدم وتجريف الملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس، معززة بعشرات الجنود والآليات العسكرية والجرافات، حيث أقدمت على هدم الأسوار والبنى التحتية للملعب الذي بدأ تشيده على أرض تابعة لحرم الجامعة الرئيسي في بلدة ابو ديس.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن هذا الاعتداء، جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال، تضاف إلى مسلسل الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، وكجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي، يهدف للسيطرة على أرض الملعب والمنطقة برمتها لتخصيصها لأغراض استيطانية، كجزء من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لخنق الجامعة وأنشطتها.

وأكدت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والحقوق الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان الأممية. 

وقد وجهت الوزارة بشكل فوري بتوجيه رسائل رسمية لسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين لفضح هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة، وللمطالبة بممارسة الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الاحتلال التراجع عن مخططاتها العدوانية ضد جامعة القدس والأرض التابعة لها. 

وطالبت الوزارة المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمة في القدس.

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شؤون فلسطينية

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