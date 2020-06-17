شاهد: "دنيا الوطن" ترصد آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان "التكنولوجيا"





وأكد الطلبة في تصريحات لـ "دنيا الوطن" أن الامتحان كان سهلا وراعى جميع الفروق الفردية.





يشار إلى أن امتحان التكنولوجيا هو الأخير هذا العام، حيث تقدم الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربية للامتحانات في 30 من آيار/مايو الماضي.













رام الله - دنيا الوطنأعرب طلبة الثانوية العامة بغزة اليوم الأربعاء عن رضاهم من مستوى امتحان مبحث "التكنولوجيا".