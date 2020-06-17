مستوطنون يشقون طريقًا استيطانية بنابلس والاحتلال يقتحم عاطوف بالأغوار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات المستوطنين اليوم الأربعاء، عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق استيطانية جديدة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال خربة عاطوف في الأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت أراضي تابعة لبلدة قصرة، بهدف شق طريق استيطانية تربط مستوطنتي "يش كودش" و"مجدوليم"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأضاف دغلس أن طول الطريق يصل 7 كم، وقد تم إنجاز ما يقرب من كيلومتر واحد منذ ساعات الصباح.



وتصعد حكومة الاحتلال من عمليات الاستيلاء على الأراضي والبناء في المستوطنات، وربطها حسب مشروع "ايغال الون"، الذي يهدف إلى ربط كافة المستوطنات في شمال الضفة وصولا إلى مستوطنات الأغوار.



وفي سياق متصل، اقتحمت دوريات قوات الاحتلال الإسرائيلي، خربة عاطوف شرق طمون في الأغوار الشمالية، وقامت بجولة في المنطقة.



ويذكر أن أراضي سهل عاطوف جنوب شرق طوباس من ضمن الأراضي المهددة بالمصادرة وفق قرار الضم الإسرائيلي.