الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة السواحرة جنوب القدس

وأوضح جعفر، أن المنزل مقام منذ 10 سنوات، ويقطنه هو وأفراد عائلته، وأن الهدم يأتي في إطار سعى الاحتلال للاستيلاء على أراضي السواحرة الغربية، ضمن مخططات تسريع الاستيطان في القدس.





رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة زعاترة في بلدة السواحرة الغربية، جنوب القدس المحتلة، إخطاراً بهدم منزلها.وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي المواطنين في السواحرة، يونس جعفر، بأن بلدية الاحتلال في القدس، داهمت منزل المواطن ياسين طه زعاترة في دير السنة من البلدة، وسلمته إخطاراً بهدم منزله خلال خمسة أيام.وصعدت قوات الاحتلال من هدمها لمنازل المواطنين ومنشآتهم في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، ضمن مشاريعها الاستيطانية والتهويدية للمدينة.