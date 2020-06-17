شاهد: أسير فلسطيني يقيم مراسم زفافه بحضور طفله "طفل الحرية" البالغ خمس سنوات

عقب أن أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي،، الأحد الماضي، عن الأسير صلاح حسين من قرية بيت دقو غرب القدس المحتلة، بعد 15 عاماً من الاعتقال، والذي كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير حسين يوم الخميس الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميته، إلا أنها عاودت اعتقاله لحظة إطلاق سراحه، واليوم يعانق الأسير المحرر صلاح حسين الحرية، ويتمم مراسم زفافه في حفل حضره كل أهالي قرية بيت دقو، في مشهد يعبر عن التضامن الفلسطيني، ومكانة الأسير الكبيرة بين أهله وناسه.





من جهته، قال الأسير المحرر صلاح حسين لـ "دنيا الوطن": إن شعور الفرحة هو شعور عظيم، وخصوصاً بوجود ومشاركة أهلي وناسي من أهالي القرية والمنطقة أيضاً.



وبين حسين، أن أعظم مشهد هو مشهد لقائه لطفله الذي يحتضنه لأول مرة في حياته، ففرحة الأب بلقاء ابنه لا يمكن وصفها بالكلمات.





يُشار إلى أن الأسير صلاح حسين، عقد قرانه خلال فترة اعتقاله، وأنجبت زوجته عبر النطف المحررة.

خاص دنيا الوطن- بهاء بركات