اقتصاد غزة تسمح بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) وفق الإجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، السماح بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) في حال استيراد سلع مستخدمة.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: إن وكيل الوزارة الدكتور رشدي وادي، أصدر قراراً إدارياً برقم 49 لسنه 2020 بشأن السماح بإدخال الملابس المستخدمة على أن يتم حجز الملابس المستخدمة مدة 48 ساعة.



وقالت الإدارة: إن قرار الوكيل، تضمن أن يكتب تعهد من قبل الشركة المستوردة بغسل الملابس كافة قبل عرضها للبيع، وكذلك يجب على العمال ارتداء كفات شديدة التحمل ومرايل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضائع من الحاويات، وأثناء عمليه غسيل الملابس، والتأكيد على أن تتم عملية غسل الملابس، حسب البروتوكول المعد من قبل وزارة الصحة.