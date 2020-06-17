وزير الاقتصاد يبحث مع الاتحاد الأوروبي والسفيرين الياباني والهولندي أُطر التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

عقد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اجتماعات منفصلة مع رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس جيرارد كروس، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين، ماسايوكي ماغوشي، وممثل مملكة هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، لبحث أطر التعاون في مواجهة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال توفير الاستجابة اللازمة لاحتياجات القطاع الخاص.



وبحثت الاجتماعات التي عقدت بمقر الوزارة بمدينة رام الله الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة (كورونا) وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية، رداً على الخطط الإسرائيلية؛ لضم الضفة الغربية والأغوار.



وفي هذا السياق، أكدوا رفضهم لمخططات الاحتلال الرامية إلى ضم الضفة الغربية والأغوار، بالإضافة إلى دعم بلادهم لحل الدولتين، كما أكدوا على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تصميم مشاريع وبرامج تنموية للنهوض بالواقع الاقتصادي الراهن وتوفير تمويل لدعم المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، الأكثر تضرراً من الجائحة الصحية.



واتفقوا خلال اللقاءات، التي شارك بها الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، علي شعث على إعداد مجموعة إجراءات؛ لتنفيذ التدخلات اللازمة لإغاثة الاقتصاد الفلسطيني، تتضمن حزمة منح وأخرى قروض ميسرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي تأثرت بالجائحة الصحية.