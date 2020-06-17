اللواء أبو بكر: احتقان وغليان يسود السجون والمعتقلات الإسرائيلية لاستمرار الاقتحامات





وأضاف أبو بكر: "شهدت الأسابيع الماضية، حملة اقتحامات وقمع استهدفت عدداً من المعتقلات والسجون، والتي تمت من قبل وحدات القمع الخاصة (اليمام واليماز ودرور)، ومساندة وحدة قمع إدارة السجون، حيث تم تفريغ أقسام وتخريب ممتلكات الأسرى

بصورة استفزازية وعبثية، وعزل مجموعة منهم، وتوزيع الآخرين على أقسام أخرى، دون السماح لهم بأخد ملابسهم أو إخراج أي شي من غرفهم".



أقوال أبو بكر، جاءت خلال تكريمه لمجموعة من الأسرى المحررين، في مقر محافظة جنين، ممن أمضوا أحكاماً عالية داخل السجون والمعتقلات، وبحضور المحافظ اللواء أكرم الرجوب، وممثلي عن المؤسسات المدنية والأمنية، وأسرى محررين وعائلات أسرى.



وأكد رئيس الهيئة والمحافظ على ضرورة الألتفاف حول أسرانا وعائلاتهم، كون قضيتهم قضية جامعة للكل الفلسطيني، وأنهم رمز لنضالنا المشروع ضد الاحتلال، ولم يدخلوا إلى هذه السجون الا من أجل حرية أرضنا وشعبنا، وواجبنا أن نكون أوفياء لهم ولتضحياتهم المستمرة.



رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، من استمرار سياسة أمر الواقع، والتفرد بالأسرى داخل السجون والمعتقلات، وما نتج عنها من احتقان وغليان، جراء الاقتحامات المستمرة لأقسام وغرف الأسرى، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات.