أوقاف غزة تسترد أرض وقف مساحتها (1800) متر مربع

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى، أرضاً وقفية مساحتها (1800) متر مربع، تم الاعتداء عليها لعدة سنوات من قبل بعض المواطنين، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية، التي اتخذتها وزارة الأوقاف في إطار متابعة أملاك الوقف، وإزالة كافة التعديات عليها.



بدوره، أكد مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف، أ. زياد أبو مساعد، أن استعادة الأراضي المعتدى عليها، يأتي في إطار خطة الوزارة لمتابعة وحل القضايا المتعلقة بأرض الأوقاف، وإزالة أي تعديات عليها، منوهًا إلى أن الأوقاف، تسعى لاستثمار الوقف، بما يعود بالنفع على المجتمع، داعياً في الوقت ذاته كافة المواطنين المتعدين على أملاك الوقف، بتسوية أوضاعهم القانونية.



من جانبه، شكر مدير أوقاف الوسطى، أ. سمير مسلم، الطاقم العامل بقسم الأملاك بالوسطى، على جهودهم المبذولة في المحافظة على أملاك الوقف، واستثمارها بالشكل الصحيح، الذي يضمن استخدامها لما أوقفت له.