شؤون فلسطينية

صور: بلدية خانيونس تنفذ حملة لتنظيف شاطئ البحر

صور: بلدية خانيونس تنفذ حملة لتنظيف شاطئ البحر
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة،  بالتعاون مع كشافة ومرشدات المحافظة وفريق الطوارئ والإغاثة مبادرة "مدينتك نظيفة" لتنظيف شاطئ البحر للمساعدة في تعزيز النواحي البيئية والحفاظ على الشاطئ في ظل موسم الاصطياف الذي يحتاج إلى تنفيذ الأعمال التطوعية ومبادرات النظافة بشكل مستمر.

وشارك في المبادرة مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، والمسئول الإداري في قسم النظافة أ. علاء الخطيب، وعضو المكتب التنفيذي للكشافة محمـد البريم، وقائد مجموعة اليرموك الكشفية محمـد الددا، ومتطوعين من كشافة مجموعات العودة الكشفية، وأعضاء فريق الطوارئ، وعدد من قادة وقائدات العمل الكشفي بالمحافظة.

وأوضح شبير أن تنفيذ المبادرة جاء ضمن فعاليات "بلدنا نظيفة" التي أطلقتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع البلديات، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي لدى جيل الشباب، معرباً عن أمله في تكرار هذه المبادرات خلال الأيام القادمة للوصول بمدينة خان يونس إلى مستوى متقدم من النظافة وتجميل مرافقها وشوارعها العامة.

وشدد شبير على أهمية تعاون المواطنين وعموم المصطافين من خلال وضع النفايات في أكياس نايلون محكمة الإغلاق ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وكذلك توجيهات المنقذين البحريين المنتشرين على شاطئ البحر للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه أشار البريم إلى أن هذه المبادرة استهدفت شاطئ بحر خان يونس، وسيتم تنفيذها مرتين من كل أسبوع خلال فصل الصيف الحالي، وتشمل مشاركة فاعلة من الفرق الكشفية بالمحافظة، مثمنًا في ذات السياق جهود البلدية ودعمها المستمر لكافة الحملات التطوعية في المدينة والتي تساهم في تعزيز ثقافة "العمل التطوعي" بين أفراد المجتمع ، شاكراً الفرق التطوعية التي ساندت وعملت خلال المبادرة التي أظهرت الشاطئ بشكل حضاري وجميل.

ودعت البلدية المواطنين والتجمعات العائلية والشبابية كافة إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرات وتنظيم المزيد منها، والتي تعنى بالبيئة وتحافظ عليها من أجل حماية المواطن وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدةً أنها على أتم الاستعداد لتسخير كافة مواردها لإنجاح أي عمل من شأنه الحفاظ على المدينة وصيانة المقدرات وتعزيز الثقافات الإيجابية.


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