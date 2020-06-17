صور: عبد السلام هنية يفتتح ملعب اتحاد خانيونس الكبير









رام الله - دنيا الوطنافتتح عبد السلام هنية، مساعد الأمين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة (أمواج) الرياضية، ملعب اتحاد خانيونس الجديد، في الحفل الذي أقامه النادي في ختام فعاليات اليوبيل الفضي، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس النادي.وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية على مستوى قطاع غزة، ورؤساء الأندية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبون، وقدامى النادي وجماهير.وفي كلمته، أثنى هنية، على نادي اتحاد خانيونس، معتبرًا إنشاء ملعب خاص كبير للنادي إنجازاً تاريخيًا مميزًا، مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.وقدم رئيس النادي، الدكتور محمد المصري، شكره للحضور، ولمن ساهم في إنجاح هذا العرس الرياضي المميز، معبرًا عن امله بتحقيق الفريق الأول بطولة كأس القطاع.وأكد إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، بأن اتحاد خانيونس أحد الأعمدة المهمة في اتحاد الكرة، مقدمًا التهاني للنادي على هذا الإنجاز.وفي ختام الاحتفال كرم مجلس الإدارة، جميع الرؤساء السابقين للنادي، وبعض الشخصيات الرياضية والسياسية والاعتبارية، كما وقص هنية برفقة المصري، شريط افتتاح الملعب المعشب الكبير الخاص بالنادي، ليكون النادي الأول على مستوى فلسطين، الذي يمتلك ملعباً خاصاً.