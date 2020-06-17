سفير فلسطين بالقاهرة: لن يتأثر الطلاب والعالقون من قرار تعليق الدوام بالسفارة

سفير فلسطين في جمهورية مصر العربية دياب اللوح

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خاص دنيا الوطن

نفى سفير فلسطين في جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، أن تكون السفارة، قد أوقفت أعمالها؛ بعد قرار تعليق الدوام، نتيجة اشتباه بإصابة بفيروس (كورونا) لأحد العاملين، موضحًا أن طواقم السفارة، تعمل في المنازل لمدة أسبوع، حتى يتم التأكد من سلامة هذا العامل، بعد وفاة والدته جراء إصابتها بالفيروس.





وقال اللوح لـ"دنيا الوطن": إن الطريقة المتبعة الآن في التعامل مع الجالية والمراجعين، يكون عبر الوسائل الإلكترونية، وبعد أسبوع يمكن العودة إلى العمل داخل السفارة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر إطلاقًا على الجالية أو القادمين أو العالقين أو الطلبة، لأنه يتم الرد على الجميع بشكل متواصل، بما فيهم هذه الفئات.



وفي سياق آخر، أوضح اللوح، أنهم طلبوا قرضًا من الدول العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، على أن يتم تسديده لاحقًا في حال أعادت إسرائيل تحويل أموال المقاصة كاملة، لصالح السلطة الفلسطينية.



وأشار إلى أن السلطة لجأت لهذا الخيار بعد عدم تطبيق قرارات مؤتمرات القمم العربية، بتوفير شبكة أمان مالية تخدم السلطة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، كما تم الطلب من الدول العربية، دعم موازنة دولة فلسطين، ولكن لم يتم الالتزام بذلك.



وفيما يخص قضية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، والأغوار، أكد اللوح أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزارة الخارجية العربية في نيسان/ أبريل الماضي، وكل الدول العربية، أجمعت على رفض المخطط الأمريكي الإسرائيلي، بضم أجزاء من الضفة.



وذكر أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كُلف بمتابعة الاتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية، لنزع الشرعية الدولية عن هذا المخطط، ودعم موقف القيادة الفلسطينية، برفض المخطط، وفعلًا هذا ما حدث، فالكل يرفض المخطط حول العالم، لأنه يعارض قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة.