الدفاع المدني يضبط جهازي تعبئة غاز منزلي مُخالفين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت دائرة الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المحافظة الوسطى، جهازين لتعبئة الغاز داخل منزل أحد المواطنين، يشكلان خطرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.



جاء ذلك، بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة، لمنزل مكون من أربعة طوابق، يعود لأحد الموزعين بمخيم النصيرات.



وأشارت دائرة الأمن والسلامة، إلى أنه تم تحريز جهازي تعبئة الغاز، وإحالة الموزع للنيابة العامة وفق الأصول القانونية، لمخالفته شروط الأمن والسلامة، وتعريض حياة السكان للخطر.