صحة غزة تنشر تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) في القطاع





وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فايروس (كورونا) الجديد باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: اجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11.951 عينة، منها 11.879 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.