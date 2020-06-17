شؤون فلسطينية

صحة غزة تنشر تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة تنشر تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) في القطاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إجراء 198 عينة جديدة لفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، وأفادت بأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، داخل القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: اجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11.951 عينة، منها 11.879 عينة سلبية و72 عينة إيجابية. 

وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فايروس (كورونا) الجديد باللغتين العربية والإنجليزية.

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