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جامعة الدول العربية تُدين إقامة مستوطنة (رامات ترامب) في الجولان السوري

جامعة الدول العربية تُدين إقامة مستوطنة (رامات ترامب) في الجولان السوري
جامعة الدول العربية (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
دانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس حكومة الاحتلال، إقامة مستوطنة (رامات ترامب) في الجولان العربي السوري المحتل، والتي جاء اسمها تكريما للرئيس الأميركي ترامب، بعد توقيعه على مرسوم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في 25/3/2019.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، وفقاً لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري، كما أرض دولة فلسطين، معرباً عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الجديد، على حقوق الشعب العربي السوري في الجولان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع القسري على أرض عربية محتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي، والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة.

وأضاف أبو علي في تصريح صحفي له اليوم: إن الأمانة العامة، تؤكد دعمها واعتزازها بنضالات أبناء الجولان العربي السوري، الذين يواجهون يوميا مشاريع الاستيطان والهدم والاستيلاء، والتي كان آخرها، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ما يزيد على 4500 دونم من الأراضي الزراعية لأهالي الجولان لبناء مزيد من المراوح الهوائية الضخمة، التي تمد المستوطنات الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية، والتي تدمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المملوكة لأهالي الجولان، وتعمل على خنق القرى العربية، وتحد من توسعها العمراني، وهي المحاصرة أصلاً بالأسلاك الشائكة والهدم المستمر للمنازل، وكذلك استنزاف ثرواته المائية، والتنقيب عن النفط في استغلال جائر وبشع لثروات الجولان العربي السوري المحتل، وتدمير واستنزاف مقدراته والتضييق على أهله بهدف تهجيرهم في نهاية المطاف.

كما طالب أبو علي المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الأعمال العدوانية، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان، بحكم الأمر الواقع، وأن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي، وما سبق ذلك من قرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 242 (1967) والقرار رقم 338 (1973)، وكذلك قرارات الجمعية العامة المتتالية، التي تؤكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، لاغ وباطل، وليست له أية شرعية على الإطلاق.

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