خارجية الأردن تُدين قيام سلطات الاحتلال بأعمال في الحائط الغربي للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأردنية، اليوم الأربعاء، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية، بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك، هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك، بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن، ووقف الأعمال فوراً.



وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وحمّلها كقوة قائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.



وأوضح الفايز، أن الوزارة، أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي، بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.