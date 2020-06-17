مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

أنهى قسم العلاقات العامة في مركز شرطة الشجاعة، بمحافظة غزة، خلافاً مالياً نشب بين مواطنين على سعر البضاعة بعد بيعها.



وأوضح قسم العلاقات العامة في المركز، أن المواطن (و- أ) تقدم بشكوى بحق المواطن (ي- ح) إثر خلاف نشب بينهما على بضاعة بقيمة 12 ألف شيكل.



وأشار قسم العلاقات العامة، إلى أنه تم استدعاء المشتكى عليه، وأخذ إفادة الطرفين، وتم الاتفاق على دفع المبلغ، والتنازل عن الشكوى.