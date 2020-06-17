الهدمي: حكومة الاحتلال تتقاعس بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) بالقدس



وحول آخر الإحصاءات، التي سجلت عن الإصابات على مستوى القدس المحتلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أفاد الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات، وصل لـ 180 حالة نشطة، منذ انتشار الفيروس، كان آخرها إصابتان في وادي الجوز.



وأوضح الهدمي، أن تسجيل إصابات جديدة في القدس المحتلة، والتي كان آخرها اثنتان في وادي الجوز، جاء ضمن الموجة الجديدة للفيروس، التي حذرت منها وزيرة الصحة مي الكيلة.

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، عن أمله في ألايتزايد عدد الإصابات، لاسيما في ظل تقاعس حكومة الاحتلال بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) في القدس، واخفاء خارطة انتشار الوباء، وتأخير وعرقلة وضع أماكن لفحص الإصابة بالفيروس، إضافة لحملة الاعتقالات المتزايدة، التيتطال الشباب المقدسي، والرموز الوطنية في المدينة المحتلة، ومتطوعي الطب الوقائي.