زملط: بريطانيا بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية

وتوقع زملط في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن يصدر موقف واضح من قبل بريطانيا، حول مخطط الضم، وهذا ما تم التعبير عنه في تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، برفض سياسة الضم، باعتباره جريمة حرب ومخالف للقانون الدولي.



وأكد السفير زملط على أن بريطانيا، بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية، وأن تقوم بخطوات عملية وتطبيق القانون الدولي، وفرض عقوبات على إسرائيل، تتعلق باتفاقيات التجارة والشراكة، ومنع دخول المستوطنين وبضائعهم لبريطانيا، في محاولة لإعادة الحسابات لدى الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنشدد سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط،على ضرورة فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، في حال أقدمت على مخطط الضم، وأن تقود بريطانيا حملة دولية باتجاه بناء صمام أمان دولي؛ لمنع هذا المخطط ورفضه دولياً، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بريطانيا، مشيراً إلى ثقلها في النظام الدولي، وعلاقتها التاريخية بالولايات المتحدة، وإسرائيل،والدول الأوروبية، والعربية.