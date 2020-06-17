شادي عثمان: الجهد الأوروبي الآن منصب على منع الوصول لمرحلة "الضم"



وأوضح عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الجهد الأوروبي، والتركيز من كل الأطراف الآن منصب على منع الوصول لمرحلة "الضم" ومنع تنفيذ المخطط الإسرائيلي، سواء أكان كلياً أو جزئياً، حيث يحاول الاتحاد تفادي الوصول لهذا المربع، منوهاً إلى موقف الاتحاد الأوروبي، الواضح في حال أقدمت حكومة الاحتلال على الضم، فإنه سيكون لذلك تبعات وتداعيات.



من جهة ثانية، أشار عثمان إلى أنه جرى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية الأمريكي، بحث موضوع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة، مشدداً على أن موقف الاتحاد، كان واضحاً، حيث تم إطلاع الجانب الأمريكي على وجهة النظر الأوروبية، فيما يتعلق بالضم، مبيناً أنه لا يوجد حتى اللحظة أي رد أمريكي على ما تم طرحه أوروبياً خلال الاجتماع، معربا عن أمله أن يكون للتواصل الأوروبي الأمريكي أثر قريباً.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان: إن لقاء أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون، أمس، كان جزءاً من لقاءات المسؤول الأوروبي مع قيادات فلسطينية مختلفة؛ لبحث التطورات الأخيرة، وما يمكن أن يقوم به الاتحاد في هذه المرحلة، التي يواجه فيها المجتمع الدولي، تحديات كثيرة، فيما يتعلق بموضوع الضم في حال أقدمت إسرائيل على التنفيذ.