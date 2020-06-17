شؤون فلسطينية

المالكي: اجماع دولي وانسجام فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته لمنع الضم الإسرائيلي

المالكي: اجماع دولي وانسجام فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته لمنع الضم الإسرائيلي
وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، على  وجود إجماع دولي، وانسجام فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته؛ لمنع الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بحال أقدمت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه.

وأوضح المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن المطلوب الآن ووفق توجيهات الرئيس محمود عباس لتقديم مقترحات وأفكار فلسطينية، بالتوجه مباشرة لطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة، والتقدم بمقترحات لمشروع قرار يصقل ردود الفعل الدولية، مع ما هو مطلوب في مواجهة خطة الضم .

وقال وزير الخارجية والمغتربين: إن فلسطين تريد الاستفادة من اجتماع مجلس الأمن الدوري العادي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً حول ماتم تنفيذه من قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان ما سيساعد في الانتقال للجمعية العامة، وترجمة ذلك بمشروع قرار، مبيناً أن هذا الأمر بحاجة لاستكمال المشاورات، التي بدأها مجلس السفراء العرب بالخصوص.

وفيما يتعلق برفع مستوى انعقاد اجتماع مجلس الأمن من المندوبين إلى وزراء الخارجية، أشار المالكي إلى أن بعض الدول، أكدت أنها ستحضر على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فرنسا بصفتها رئيس مجلس الأمن حتى اللحظة.

وأعرب المالكي عن أمله في أن يطرأ تغيير على جدول أعمال وزير خارجية فرنسا، حتى يتسنى له المشاركة في الاجتماع، مشيراً إلى أنه في حال ما تم ذلك، فإن هناك خشية من تقليل مستوى الاجتماع، الأمر الذي سيؤثر على احتمالية حضور بقية الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية، قال وزير الخارجية والمغتربين: إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، محمد اشتية، بالمتابعة مع كل الدول لتقديم الدعم لفلسطين الناتج عن الوضع المزدوج لدولة فلسطين أولاً: إجراءات الاحتلال، وثانياً: بسبب جائحة (كورونا).

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني يضبط جهازي تعبئة غاز منزلي مُخالفين

الدفاع المدني يضبط جهازي تعبئة غاز منزلي مُخالفين

السياحة والآثار تُدين مخطط سلطة الاحتلال الاسرائيلي لتغير استخدام موقع التراث العالمي

السياحة والآثار تُدين مخطط سلطة الاحتلال الاسرائيلي لتغير استخدام موقع التراث العالمي

صحة غزة تنشر تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة تنشر تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا) في القطاع

حمد تُطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

حمد تُطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

وزير الزراعة يوقع ثماني اتفاقيات زراعية

وزير الزراعة يوقع ثماني اتفاقيات زراعية

مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل

مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل

الهدمي: حكومة الاحتلال تتقاعس بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) بالقدس

الهدمي: حكومة الاحتلال تتقاعس بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) بالقدس

زملط: بريطانيا بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية

زملط: بريطانيا بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يضبط جهازي تعبئة غاز منزلي مُخالفين

الدفاع المدني يضبط جهازي تعبئة غاز منزلي مُخالفين

السياحة والآثار تُدين مخطط سلطة الاحتلال الاسرائيلي لتغير استخدام موقع التراث العالمي

السياحة والآثار تُدين مخطط سلطة الاحتلال الاسرائيلي لتغير استخدام موقع التراث العالمي

حمد تُطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

حمد تُطالب بإنشاء شبكة عربية لمناصرة وإسناد المرأة الفلسطينية

وزير الزراعة يوقع ثماني اتفاقيات زراعية

وزير الزراعة يوقع ثماني اتفاقيات زراعية

مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل

مركز شرطة الشجاعية يُنهي خلافاً مالياً بقيمة 12 ألف شيكل

الهدمي: حكومة الاحتلال تتقاعس بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) بالقدس

الهدمي: حكومة الاحتلال تتقاعس بالإعلان عن عدد الحالات بفيروس (كورونا) بالقدس

زملط: بريطانيا بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية

زملط: بريطانيا بإمكانها أن تلعب دوراً مركزياً على الساحة الدولية

شادي عثمان: الجهد الأوروبي الآن منصب على منع الوصول لمرحلة &#34;الضم&#34;

شادي عثمان: الجهد الأوروبي الآن منصب على منع الوصول لمرحلة "الضم"

منوعات

تحوّل جذري في شكل نجمة &#34;عرب غوت تالنت&#34;.. لن تُميزها

تحوّل جذري في شكل نجمة "عرب غوت تالنت".. لن تُميزها

وفاة قريبة سوشانت سينغ راجبوت بعد يوم على انتحاره.. ونجوم بوليوود يودعونه

وفاة قريبة سوشانت سينغ راجبوت بعد يوم على انتحاره.. ونجوم بوليوود يودعونه

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة في أولى جلسات إثبات محمد وزيري زواجه منها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة في أولى جلسات إثبات محمد وزيري زواجه منها

صورة قبل 17 عاما.. خبيرة تجميل تكشف ملامح إليسا قبل عمليات التجميل

صورة قبل 17 عاما.. خبيرة تجميل تكشف ملامح إليسا قبل عمليات التجميل

فنانة مصرية تندب &#34;كرشها&#34; في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

فنانة مصرية تندب "كرشها" في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب

أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب

ابنة رجاء الجداوي: حالة أمي سيئة

ابنة رجاء الجداوي: حالة أمي سيئة

تهمة جديدة من هيفاء وهبي ضد محمد وزيري

تهمة جديدة من هيفاء وهبي ضد محمد وزيري

زوجة قصي خولي تكشف حقيقة الصور الفاضحة المنسوبة لها

زوجة قصي خولي تكشف حقيقة الصور الفاضحة المنسوبة لها

اتهام نوال الكويتية بالإساءة للمسيحيين

اتهام نوال الكويتية بالإساءة للمسيحيين

عربي

أمريكا ستفرض عقوبات على سوريا لدفعها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة

أمريكا ستفرض عقوبات على سوريا لدفعها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة

السعودية تُصوت على أحد أهم القطاعات ليكون حكراً على السعوديين

السعودية تُصوت على أحد أهم القطاعات ليكون حكراً على السعوديين

وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية

وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية

وزير إماراتي: يجب الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل‎

وزير إماراتي: يجب الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل‎