المالكي: اجماع دولي وانسجام فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته لمنع الضم الإسرائيلي



وأوضح المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن المطلوب الآن ووفق توجيهات الرئيس محمود عباس لتقديم مقترحات وأفكار فلسطينية، بالتوجه مباشرة لطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة، والتقدم بمقترحات لمشروع قرار يصقل ردود الفعل الدولية، مع ما هو مطلوب في مواجهة خطة الضم .





وقال وزير الخارجية والمغتربين: إن فلسطين تريد الاستفادة من اجتماع مجلس الأمن الدوري العادي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً حول ماتم تنفيذه من قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان ما سيساعد في الانتقال للجمعية العامة، وترجمة ذلك بمشروع قرار، مبيناً أن هذا الأمر بحاجة لاستكمال المشاورات، التي بدأها مجلس السفراء العرب بالخصوص.



وفيما يتعلق برفع مستوى انعقاد اجتماع مجلس الأمن من المندوبين إلى وزراء الخارجية، أشار المالكي إلى أن بعض الدول، أكدت أنها ستحضر على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فرنسا بصفتها رئيس مجلس الأمن حتى اللحظة.





وأعرب المالكي عن أمله في أن يطرأ تغيير على جدول أعمال وزير خارجية فرنسا، حتى يتسنى له المشاركة في الاجتماع، مشيراً إلى أنه في حال ما تم ذلك، فإن هناك خشية من تقليل مستوى الاجتماع، الأمر الذي سيؤثر على احتمالية حضور بقية الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية.



وفيما يتعلق بالأزمة المالية الفلسطينية، قال وزير الخارجية والمغتربين: إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، محمد اشتية، بالمتابعة مع كل الدول لتقديم الدعم لفلسطين الناتج عن الوضع المزدوج لدولة فلسطين أولاً: إجراءات الاحتلال، وثانياً: بسبب جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، على وجود إجماع دولي، وانسجام فيما يتعلق بطبيعة الحراك وآليته؛ لمنع الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بحال أقدمت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه.