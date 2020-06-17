غزة: منع اصطحاب (الكلاب) في الأماكن العامة وعلى شاطئ البحر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الشرطة الفلسطينية، منع اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة في قطاع غزة، وعلى شاطئ البحر.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي في تصريح عبر الموقع الرسمي للداخلية: إن الشرطة، قررت منع اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، وعلى طول شاطئ البحر، لافتاً إلى أنه لن يتم السماح للمُخالفين بتعكير صفو المصطافين على شاطئ البحر، وفي الأماكن العامة، من خلال اصطحاب "الكلاب".



ولفت البطنيجي، إلى أنه سيتم إيقاف المُخالفين لهذا القرار، ومصادرة الكلاب التي بحوزتهم، وإحالتها لجهات الاختصاص.