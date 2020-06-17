السفير اللوح: طالبنا وزراء المالية العرب بقرض شهري 100 مليون دولار لفلسطين



ولفت السفير اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي استجابة للمطلب الفلسطيني، بتوفير شبكة الأمان المالية العربية، معرباً عن أمله أن تتم الاستجابة في القريب العاجل لهذا المطلب، التزاماً بمقررات جامعة الدول العربية، وخاصة أنه يجب على الأشقاء العرب، دعم صمود شعبنا في وجه مخططات الضم، ومساعدة الحكومة في تخطي الأزمة المالية الخانقة، التي تعانيها، جراء الحصار الإسرائيلي.



وأوضح اللوح، أن تحركاً يجري على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية؛ لرفض مخطط الضم، في محاولة لنزع الشرعية الدولية عنه، ودعم موقف القيادة الفلسطينية في تحركاتها السياسية والدبلوماسية، وخلق آلية ضغط دولية على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية؛ للتراجع عن مخططها والالتزام

بالقرارات الدولية.



وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يقوم بجهد دبلوماسي كبير؛ لدعم موقف القيادة الفلسطينية، ويجري الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية؛ لوقف مخطط الضم.

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح: إنه تم توجيه مذكرة لوزراء المالية العرب، لضرورة منحفلسطين قرضاً بقيمة 100 مليون دولار شهرياً؛ لحل الأزمة المالية التي يعيشها شعبنا.