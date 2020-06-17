الأشغال و(أونروا) تبحثان المشاريع التي تنفذها الوكالة في الضفة





أهمية للمواطن الفلسطيني.



من جهتها، أشادت غوين، بجهود الوزارة في قطاع البنية التحتية، وباستعدادها للتعاون، وتنفيذ كل ما يلزم من أجل إنجاح العمل في المشاريع التي تتبع الوكالة.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة مع مديرة عمليات (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، المشاريع التي تنفذها الوكالة في الضفة الغربية، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع جامعة بيت لحم، بهدف تجاوز المشاكل العالقة في المشروع.جاء ذلك، خلال لقاء الطرفين في مقر الوزارة، بحضور القائم بأعمال رئيس برنامج البنية التحتية والمخيمات في وكالة الغوث في الضفة الغربية، محمد رياتي، حيث أطلع زيارة على سير العمل في المشروع، والمشاكل التقنية، ووضع الحلول اللازمة.واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وتشكيل فريق متعدد الجهات، تحت مظلة الوزارة، لبحث كافة سبل التعاون؛ لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشاريع التي تنفذها الوكالة.وقال زيارة: إنه من المهم دعم (أونروا) وتسهيل مهمتها في خدمة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها والضغوطات عليها من بعض الدول، عبر توقيف الدعم المالي لها، مشيداً بذات الوقت باستمرار جهودها، وتنفيذها لمشاريع ذات