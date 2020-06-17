وزير النقل والمواصلات: على كافة السائقين ارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الصحة



من جهة ثانية، أعلن سالم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، عن إعطاء مهلة لأصحاب المركبات العمومية والباصات، حتى العشرين من الشهر المقبل لإعادة تصويب أوضاعهم، وتجديد رخصهم الشخصية، ورخص مركباتهم، داعياً المواطنين إلى التوجه لمديرات الوزارة في كل المحافظات؛ لإجراء المعاملات المتعلقة بذلك مع ضرورة أخذ كافة التدابير والتعليمات الصحية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).



وأضاف سالم أنه تم تمديد سريان الرخص مرتين في الفترة الماضية، ونتيجة للظروف المالية والمتعلقة بالوقت، لم يقم البعض بتجديد رخصهم لغاية الآن.





وأوضح سالم، أن الموظفين الحكوميين، الذين يتعذر عليهم تجديد رخصهم بسبب الظروف المالية الراهنة، بإمكانهم تجديد الرخص لـ 6 أشهر فقط، وليس لغاية عام من تاريخ الترخيص، من خلال التوجه للمديرات التي تفتح أبوابها لغاية الساعة السادسة مساء، مشدداً على ضرورة التزام المراجعين بارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد فيما بينهم.

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، كافة السائقين بارتداء الكمامات والقفازات، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وإلا فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمن لا يلتزم بذلك.