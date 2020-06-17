(بيت لحم) تُعيد فتح مركز علاج (كورونا) بعد خلوه من الإصابات لشهر ونصف



وأوضح حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن طواقم الطب الوقائي، أخذت أكثر من 350 عينة في قرية دار صلاح، وقامت بحصر دائرة المخالطين الواسعة من الدرجتين الأولى والثانية على أن يتم تتبع المخالطين من الدرجتين الثالثة والرابعة، لحصر المخالطين والحد من انتشار الفيروس.



وأضاف حميد، أنه تم إعلان قرية دار صلاح بحاجة للعلاج والمتابعة، وتقرر منع أي موظف منها الخروج إلى عمله في إشارة إلى اتباع المحافظة إجراء جديدا لتعزيز الحماية والوقاية من فيروس (كورونا) بالتركيز على السلوك الشخصي، وحركة الموظفين، ومتابعة كل الأماكن التي تمت زيارتها من قبل المصابين والمخالطين.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إن الإصابتين الجديدتين في المحافظة، هما لزوجة وابنة المصاب، الذي أعلن عن إصابته يوم الاثنين في قرية دار صلاح، مؤكداً أنه سيتم إعادة فتح المركز الطبي للعلاج من فيروس (كورونا) بعد خلوه من المصابين لأكثر من شهر ونصف.