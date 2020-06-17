التعليم: الأسبوع المقبل عقد امتحان الثانوية العامة لـ 23 طالباً بقرية عزون



وأوضح الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن عقد الامتحان، سيكون على مدار الأسبوع المقبل وفق جدول امتحانات الثانوية العامة المعد للأسبوع الأول، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً عقد امتحان التدريب العملي للمبحث التكنولوجي، والتدريب العملي للفرع المهني.



وبين الخضور، أنه تم انتظام عقد آخر امتحانات الثانوية العامة اليوم، في جميع محافظات الوطن، مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مشددة للغاية، وفق البروتوكول الصحي.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أنه سيتم الأسبوع المقبل، عقد امتحان الثانوية العامة لـ 23 طالباًوطالبة في الفرعين العلمي والأدبي في قرية عزون عتمة، التي تأجل عقد الامتحان فيها في أعقاب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا).