الاتصالات تُقرر عدم فصل خدمات الاتصال والإنترنت عن الموظفين لحين صرف الرواتب

وأكد زيتاوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن قرار الوزارة، يأتي لتعزيز صمود الحكومة ومراعاة ظروف الموظفين أمام الاستفزازات الإسرائيلية المالية الرامية لإخضاع القيادة لمخطط الضم الاستيطاني.



كما رحّب زيتاوي، بالتجاوب الفوري لشركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت لدعوة الوزارة؛ للتخفيف على كاهل الموظفين، مناشداً في السياق كافة المشتركين من القطاع العام الاتصال على الرقم 131 من أجل عودة الخدمة في حال تم فصلها.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراد زيتاوي، أنه سيتم اليوم، تزويد كافة شركاتالاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت بأسماء موظفي القطاع العام؛ لإعادة الخدمة لهم لحين صرف الرواتب مع إعطاء آخر مهلة ليوم غد الخميس؛ لإعادتها بالكامل.