وزير الحكم المحلي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع النقابة الوطنية للهيئات المحلية

التقى وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، النقابة الوطنية للهيئات المحلية، وذلك بحضور وكيل الوزارة، د. توفيق البديري.





وأكد الصالح على دور الهيئات المحلية وضرورة تمكينها في ظل الظروف السياسية الحالية والتحديات المالية التي تواجهها، لافتاً إلى الدور الوطني، الذي يقوم به موظفو تلك الهيئات من أجل الحفاظ على مؤسساتهم، وتقديم الخدمات للمواطنين.





وثمن الصالح الروح الوطنية والإيجابية التي يتحلى بها هؤلاء

الموظفون، وتفههم للأزمة المالية، التي تمر بها الحكومة بشكل عام والهيئات المحلية بشكل خاص.





رام الله - دنيا الوطنوفي ذات السياق، وبحضور رئيس اتحاد الهيئات المحلية، م. موسى حديد، جرى الاتفاق على جملة من التفاهمات، التي تحفظ حقوق موظفي الهيئات المحلية، وإمكانياتها في ظل الوضع المالي الصعب.