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السعودية تُصوت على أحد أهم القطاعات ليكون حكراً على السعوديين

السعودية تُصوت على أحد أهم القطاعات ليكون حكراً على السعوديين
مجلس الشورى السعودي
رام الله - دنيا الوطن
في إطار توطين قطاع الصيدليات، الذي يعتبر أحد أكبر القطاعات التجارية في السعودية، من المقرر أن يصوت مجلس الشورى، اليوم، على مقترح يجعل من تملك الصيدليات حكراً فقط على السعوديين.

ويعتبر قطاع الصيدليات في السعودية، أحد أكبر القطاعات التجارية، التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، ويُدار جزء كبير من هذا القطاع من جنسيات عربية، وفقاً لصحيفة (سبق) السعودية. 

وينص المقترح على ضرورة اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين، وذلك في إطار سياسة السعودية الهادفة لدعم التوطين، وفتح فرص عمل جديدة للمواطنين.

وقال ناصر النعيم، الذي تقدم بهذا المقترح: إن "توصيتي تصب في طريق التوطين، وهو مشروع للدولة، إذ قطعت به شوطاً طويلاً، وتقدمت بجملة مسوغات آراؤها منطقية وموضوعية، فالهدف هو إحلال الكوادر السعودية المؤهلة في شريان هذا القطاع الحيوي والمهم، كذلك برنامج وصفتي الخاص بوزارة الصحة، ومن خلاله سوف يتم الاستغناء عن الصيادلة الموجودين بالمراكز الصحية".

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