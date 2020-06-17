أبو الرب: الأوقاف تُعيد التأكيد على إجراءات الصحة والسلامة العامة بالمساجد

والتعاون جسداً واحداً معافى من الأمراض والأسقام.



رام الله - دنيا الوطنأكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على ضرورة التأكيد المستمر على الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، التي وضعتها وزارة الصحة والحكومة من تعليمات وإرشادات في المساجد، وقاية وحفظاً للسلامة العامة في ظل الخطوات المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).جاء ذلك، خلال لقائه صباح اليوم، برؤساء أقسام الوعظ والإرشاد ومدراء المساجد من مختلف مديريات الأوقاف؛ لبحث الظروف الاستثنائية، التي نعيشها مع استمرار انتشار الفيروس.وأوضح أبو الرب، أن الوزارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ستستمر بعملية تعقيم لكافة المساجد بمختلف المحافظات بشكل دوري، مع إلزام أئمة وخطباء المساجد، بارتداء الكمامة في المسجد.كما أكد أبو الرب على الأئمة والخطباء، بالاستمرار في التأكيد على المصلين بضرورة لبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة عند صلاة الجماعة، عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد.وأوعز أبو الرب لجميع الخطباء، بضرورة اختصار خطبة الجمعة والصلاة، بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة، ودعوة كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة وسعال وارتفاع درجات الحرارة للصلاة في البيوت.كما دعا كافة أطياف شعبنا، إلى الابتهال للمولى عزّ وجل، والدعاء بأن يرفع الهم والغم والأذى والضرر عن شعبنا وأمتنا، وأن يسلم ويعافي المصابين والمرضى، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة، وأن نتجاوز هذه المحنة بالتعاضد والتكاتف