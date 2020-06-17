الهند: قفزة في أعداد الوفيات بأكثر من 2000 حالة خلال يوم واحد

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت الهند، قفزة حادة في عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس (كورونا)، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبحسب الأرقام والإحصاءات الجديدة الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) في الهند إلى 11 ألفاً و903 وفيات، وكانت الحصيلة المُعلنة في اليوم السابق، 9900 حالة وفاة، وفق (أ ف ب).



وتجاوزت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في الهند الـ 354 ألف إصابة.



وأمام الوضع الاقتصادي الصعب، قرر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن يرفع في مطلع حزيران/ يونيو إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية آذار/ مارس، لكن بعض القيود لا تزال سارية.



وتم تخفيف إجراءات العزل، فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد، التي باتت تسجل حوالي 12 ألف إصابة جديدة يومياً.