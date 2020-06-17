(فدا): رهن التطبيع بوقف مخطط الضم مرفوض وهو محاولة لخلط الأوراق





وشدد (فدا) على رفضه لهذه التصريحات التي يسعى أصحابها لخلط الأوراق والتغطية على عقد النقص التي تستحوذ على تفكيرهم السياسي واندفاعهم المجاني للتطبيع مع المحتل والارتماء في أحضانه، فضلاً عن سلوكهم المشبوه، الذي يصب في خدمة مغتصب الأرض العربية والفلسطينية، من جهة، ويحاول، من جهة أخرى، خلخلة الوعي القومي، الذي يستبطن الذاكرة الجمعية لجماهير الأمتين العربية والإسلامية حيث الإيمان المطلق بمركزية القضية الفلسطينية، وحتمية انتصار النضال العادل للشعب الفلسطيني، وعروبة فلسطين، وجدارة استحقاقها للحرية الكاملة، وغير المنقوصة.



وأكد الاتحاد، على تمسك شعبنا بحقوقه الكاملة، وغير المنقوصة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وكاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها في نكبة عام 1948، وفق القرار الأممي 194.



كما شدد (فدا) على أن مخطط الضم الإسرائيلي، هو أحد تجليات (صفقة القرن) التي رفضها ويرفضها شعبنا، وسيستمر بالنضال من أجل إسقاطها باعتبارها وصفقة أمريكية- إسرائيلية لاستبدال القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بحل أحادي الجانب من كيان الاحتلال وداعمته الإمبريالية الأمريكية، يسعى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وتأبيد الاحتلال الاسرائيلي على عموم أرض فلسطين التاريخية، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى أقلية في أرضه، مع ما يستتبعه ذلك من ذل وهوان وظلم، وانتهاك للحقوق وخطر التطهير العرقي والتهجير من قبل نظام الفصل العنصري، الذي يتطلع الإسرائيليون والأمريكيون لإقامته.



وذكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، بمبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، التي تجرم التطبيع، وترهن المباشرة فيه باستعادة الحقوق العربية والفلسطينية كاملة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونوه إلى أن أي شكل من أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال قبل ذلك، يعد تطبيعاً مجانياً لا مبرر له على الإطلاق، وهو يصب في خدمة ذلك الكيان المجرم والمغتصب، كما يشكل خيانة للقافلة الطويلة من الشهداء العرب والفلسطينيين، الذين ارتقوا من أجل حرية فلسطين واستعادة الحقوق والمقدرات العربية؛ لاستكمال مشروع التحرر العربي، الذي بدأ في خمسينيات، وستينيات القرن الماضي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إدانته الشديدة لتصريحات بعض المسؤولين العرب، التي حاولوا من خلالها مقايضة التطبيع مع كيان الاحتلال، بتخلي الأخير عن مخطط الضم الاستعماري التصفوي.