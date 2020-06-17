روسيا تُسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ أواخر أبريل

553301، بما فيها 241481 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضاً بـ 2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.



وأعلنت الغرفة، عن تسجيل وفاة 194 مصاباً بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.



وارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس بواقع 10036 حالة شفاء جديدة، وبلغت 304342 شخصاً.



وأُجري في روسيا حتى الآن، 15.6 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ (كوفيد- 19).



وتتصدر العاصمة موسكو، قائمة المناطق الروسية الأكثر تضرراً بـ (كورونا)، بـ 209745 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 3434 حالة وفاة.



وسجلت العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير 48 وفاة و1065 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يمثل استقراراً في معدل الوفيات اليومية، وأدنى حصيلة إصابات جديدة منذ 12 نيسان/ أبريل.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس (كورونا) في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، الذي نقلته (روسيا اليوم) تسجيل 7843 إصابة بالعدوى، خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)، أي أدنى حصيلة منذ 30 نيسان/ أبريل.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا