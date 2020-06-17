بكين تعزز نظام الاستجابة لطوارئ مرض (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مسؤولة محلية أن بكين رفعت مستوى الاستجابة لطوارئ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني بداية من اليوم (الثلاثاء). وذكرت نائبة الأمين العام لحكومة بلدية بكين، تشن بي، في مؤتمر صحفي، أن الحصص الدراسية لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ستصبح عبر الإنترنت، وسيُعلّق استئناف الدراسة لطلاب الجامعات.



وقالت تشن إن وضع المرض في بكين ما زال قاتما، حيث تسجل المدينة نموا يوميا مكونا من رقمين في حالات الإصابة بالمرض المنقولة محليا منذ 11 يونيو، بعد 57 يوما من غياب حالات الإصابة المنقولة محلياً.



ونوّهت إلى أنه اُعتقدَ في البداية أن حالات الإصابة الجماعية التي ظهرت في تسع مناطق و28 حيا، ناجمة عن انتقال العدوى من شخص لآخر أو تلوث المواد والبيئة، مؤكدةُ وجود إصابات ثانوية مؤكدة بين المخالطين.



وأدرجت بكين 27 حيا في فئة المناطق متوسطة المخاطر، وحيا واحدا في الفئة عالية المخاطر.



ولفتت تشن إلى أن الأشخاص الذين يقطنون الأحياء متوسطة وعالية المخاطر، والأشخاص ذوي الصلة من سوق المنتجات الزراعية في شينفادي، الذي ترتبط به معظم الحالات المؤكدة الجديدة، لا يُسمح لهم بمغادرة بكين.



وقالت إن الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى مغادرة المدينة يجب أن يسجلوا نتائج سلبية في اختبار حمض نووي تم إجراؤه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.



وبحسب المسؤولة، فإن الأشخاص الذين يدخلون المدينة من الخارج سيخضعون لملاحظة طبية في أماكن محددة، وسيخضعون لاختبارات الحمض النووي.



وستطبق بكين بصرامة تدابير الوقاية من المرض في أسواق المزارعين والمطاعم، وستعزز المراقبة. ويجب على الموظفين في تلك الأماكن ارتداء الأقنعة والقفازات.



وأمرت العاصمة بتوقف أنشطة بعض الرياضات الجماعية مثل كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة، كما ستظل أماكن الترفيه الثقافي وحمامات السباحة والصالات الرياضية مغلقة.



كما أعلنت تشن تعليق الرحلات الجماعية بين المقاطعات.



وسجلت بكين 106 حالات انتقال محلية للعدوى بمرض (كوفيد-19) في الفترة من 11 إلى 15 يونيو.