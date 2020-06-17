دولي

كوريا الشمالية تُهدد الجنوبية بتحويل سيئول إلى "بحر من النيران"

كوريا الشمالية تُهدد الجنوبية بتحويل سيئول إلى "بحر من النيران"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية، إلى الكف عن توجيه الاتهامات إلى بيونغ يانغ، وتحميلها مسؤولية هدم مكتب الاتصال بين البلدين، وإلا فإنها ستفكر بتحويل سيئول إلى "بحر من النيران".

ونقلت (روسيا اليوم) عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، إن السلطات في كوريا الجنوبية، يجب ألا تحمل بيونغ يانغ مسؤولية نسف مكتب الاتصالات بين الكوريتين، إذ إن "سيئول هي من كانت أول من انتهك الاتفاق، وإذا استمرت في توجيه الاتهامات، فستفكر كوريا الشمالية، بتحويل سيئول إلى بحر من النيران، وإذا كانت (السلطات الكورية الجنوبية) غير قادرة على ضبط أقوالها (ضبط لسانها) فرداً على ذلك، يمكننا أن نتذكر مرة أخرى الفكرة المنسية منذ فترة طويلة، وهي تحويل سيئول إلى بحر من النيران".

وتابعت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية في بيانها، نقلاً عن مصادر رسمية: "الموقف الذي تم التعبير عنه من قبل وزارة الوحدة، والذي وصفت فيه إجراءات كوريا الشمالية بأنها انتهاك لإعلان (بانمونجوم) وإنهاء للاتفاقية من جانب واحد، هو تشويه للواقع".

وأضافت للوكالة، كوريا الجنوبية، ارتكبت علناً "أعمالاً عدائية" مختلفة، بما في ذلك "التدريبات العسكرية، فيما يتعلق بالتمرين في الهجوم على الشمال"، وانتهكت حتى الآن بشكل منهجي التعهدات المسجلة في الاتفاقات بين الكوريتين، لكنها تواصل إلقاء اللوم على الشمال في كل شيء، يجب أن يدركوا أن أصوات الانفجار التي وقعت في منطقة كيسونغ الصناعية، يمكن أن تصبح مقدمة للانهيار الكامل للعلاقات بين الكوريتين".

وكانت كوريا الشمالية، قد قامت بتفجير مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين، الواقع بمدينة كيسونغ في الجانب الشمالي من الحدود بين الكوريتين، أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا التفجير بعد ثلاثة أيام من تحذير كيم يو- جونغ، النائبة الأولى لرئيس حزب (العمال) الحاكم في كوريا الشمالية، وهي الشقيقة الصغرى للزعيم، كيم جونغ- أون، في بيانها الصادر بتاريخ 13 من الشهر الجاري، الذي ورد فيه: "ستشهدون مشهداً لانهيار مكتب الاتصال المشترك، الذي لم تعد جدوى له، بصورة كاملة".

يذكر، أن العلاقات بين الكوريتين، شهدت توترات خلال الفترة الأخيرة، وقد أعلنت كوريا الشمالية عن إغلاق قنوات الاتصال المقامة سابقاً مع الجنوب، رداً على ما وصفته بيونغ يانغ بـ "الاستفزازات" من قبل سيئول، وهددت باتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

أخبار ذات صلة

الصين: الوضع عند الحدود مع الهند تحت السيطرة

الصين: الوضع عند الحدود مع الهند تحت السيطرة

على خلفية تدهور العلاقات بين الكوريتين.. وزير الوحدة الجنوبي يستقيل

على خلفية تدهور العلاقات بين الكوريتين.. وزير الوحدة الجنوبي يستقيل

الهند: قفزة في أعداد الوفيات بأكثر من 2000 حالة خلال يوم واحد

الهند: قفزة في أعداد الوفيات بأكثر من 2000 حالة خلال يوم واحد

روسيا تُسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ أواخر أبريل

روسيا تُسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ أواخر أبريل

(كورونا) عالمياً: الصين تُعلّق الطيران والمزيد من الوفيات بالقارة الأميركية

(كورونا) عالمياً: الصين تُعلّق الطيران والمزيد من الوفيات بالقارة الأميركية

(كورونا) في إسرائيل: 19,637 إصابة و303 حالات وفاة

(كورونا) في إسرائيل: 19,637 إصابة و303 حالات وفاة

إسرائيل تُمدد العمل بأنظمة الطوارئ 45 يوماً لمواجهة (كورونا)

إسرائيل تُمدد العمل بأنظمة الطوارئ 45 يوماً لمواجهة (كورونا)

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب منطقة جنوب غرب إيلات

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب منطقة جنوب غرب إيلات

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

(فدا): رهن التطبيع بوقف مخطط الضم مرفوض وهو محاولة لخلط الأوراق

(فدا): رهن التطبيع بوقف مخطط الضم مرفوض وهو محاولة لخلط الأوراق

الاقتصاد بغزة تُحرر خمسة محاضر ضبط لمحلات صرافة

الاقتصاد بغزة تُحرر خمسة محاضر ضبط لمحلات صرافة

وزارة الثقافة تُعلن نتائج مسابقتي &#34;نوار&#34; و&#34;إبداعات&#34;

وزارة الثقافة تُعلن نتائج مسابقتي "نوار" و"إبداعات"

كهرباء القدس تُطلق خطتها الخمسية 2020- 2024 للنهوض بقطاع الكهرباء

كهرباء القدس تُطلق خطتها الخمسية 2020- 2024 للنهوض بقطاع الكهرباء

الاحتلال يستولي على جرافات ومعدات ويحتجز عمالاً في المزرعة الغربية برام الله

الاحتلال يستولي على جرافات ومعدات ويحتجز عمالاً في المزرعة الغربية برام الله

شرطة معبر &#34;كرم أبو سالم&#34; تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 14 ألف شيكل

شرطة معبر "كرم أبو سالم" تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 14 ألف شيكل

المطران حنا: هنالك تسارع في وتيرة المخططات والاعتقالات والإبعادات

المطران حنا: هنالك تسارع في وتيرة المخططات والاعتقالات والإبعادات

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

منوعات

تحوّل جذري في شكل نجمة &#34;عرب غوت تالنت&#34;.. لن تُميزها

تحوّل جذري في شكل نجمة "عرب غوت تالنت".. لن تُميزها

وفاة قريبة سوشانت سينغ راجبوت بعد يوم على انتحاره.. ونجوم بوليوود يودعونه

وفاة قريبة سوشانت سينغ راجبوت بعد يوم على انتحاره.. ونجوم بوليوود يودعونه

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة في أولى جلسات إثبات محمد وزيري زواجه منها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة في أولى جلسات إثبات محمد وزيري زواجه منها

صورة قبل 17 عاما.. خبيرة تجميل تكشف ملامح إليسا قبل عمليات التجميل

صورة قبل 17 عاما.. خبيرة تجميل تكشف ملامح إليسا قبل عمليات التجميل

فنانة مصرية تندب &#34;كرشها&#34; في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

فنانة مصرية تندب "كرشها" في الحجر المنزلي بسبب (كورونا)

أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب

أول ظهور لمحمد هنيدي بعد تركيب دعامات في القلب

ابنة رجاء الجداوي: حالة أمي سيئة

ابنة رجاء الجداوي: حالة أمي سيئة

تهمة جديدة من هيفاء وهبي ضد محمد وزيري

تهمة جديدة من هيفاء وهبي ضد محمد وزيري

زوجة قصي خولي تكشف حقيقة الصور الفاضحة المنسوبة لها

زوجة قصي خولي تكشف حقيقة الصور الفاضحة المنسوبة لها

اتهام نوال الكويتية بالإساءة للمسيحيين

اتهام نوال الكويتية بالإساءة للمسيحيين

عربي

وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية

وسائل إعلام: بدء استخدام الليرة التركية في إدلب السورية

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بـ(كورونا)

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

السعودية: 4267 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً

الصحة الكويتية: 527 إصابة جديدة بـ(كورونا) والوفيات خمس حالات وشفاء 675 شخصاً