الاقتصاد بغزة تُحرر خمسة محاضر ضبط لمحلات صرافة

وأضاف، أنه تم تقديم عدد من الشكاوى لدائرة الرقابة على الصرافة، وتم التعامل معها حسب القانون والنظام، مبيناً أنه تم إقرار وتوزيع نموذج يفيد باستلام أصحاب المحلات للتعميم الصادر عن الوزرة، وكذلك اعتماد نموذج شكوى للمواطنين، يتم تعبئته وتسليمه للوزارة والمكاتب الفرعية المنشرة في جميع المحافظات، وسيتم نشر هذا النموذج عبر موقع الوزارة؛ ليتمكن المواطنين من تقديم الشكوى إلكترونياً.

رام الله - دنيا الوطنحررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خمسة محاضر ضبط، لعدد من محلات الصرافة بمحافظات القطاع.وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان تلقت "دنيا الوطن" نسخه عنه، إن طواقم حماية المستهلك، قامت بجولات رقابة على محلات الصرافة، تم خلالها تحرير محاضر لبعض المحلات غير الملتزمة بقرار الوزارة القاضي بعدم التفريق بين الدولار الأبيض والأزرق.من جهة أخري، أفاد مدير عام الإدارة للشركات عبد الرحيم أبو فودة، أن موظفي الوزارة، قاموا خلال عملية التفتيش والرقابة بحل 17 شكوى ميدانية.وبين أبو فودة، أنه من خلال التنسيق المشترك بين إدارات الوزارة تم عقد اجتماع مع مدير عام المكاتب الفرعية، وحماية المستهلك؛ لمتابعة كافة المحلات العاملة في مجال الصرافة، والتأكيد على وضع القرار الصادر عن وكيل الوزارة رقم (43) لسنة 2020م، في مكان بارز لجميع المواطنين، والالتزام بما جاء في القرار.وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات قاسية بحق الصرافين الذين يشترون الدولار الأمريكي الأبيض بسعر أقل من الدولار الأزرق، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة، وصولاً إلى إغلاق محل الصرافة.ودعت الوزارة المواطنين إلي تقديم شكاوى باسم الشركات، التي ترفض صرف الدولار، وقبوله لأنه أبيض، وسيتم متابعة الشكوى فوراً.