وزارة الثقافة تُعلن نتائج مسابقتي "نوار" و"إبداعات"

*مسابقة إبداعات



القصة القصيرة



1- أقدام الغرباء/ توفيق العيسى.



2- موت أليف/ وليد العقّاد.



3- هشاشة/ سجى سامي حمدان.



4- بقايا حلم/ أسيل سعيد عبد اللطيف أبو زيّاد.



5- على الجهة الأخرى/ جنى أشرف ديرية.



6- هاجر/ دعاء يلسر مصطفى سويلم.



7- جرح اليرموك/ جمانة عبد المنعم أحمد ياسين.



اليوميات



1- مشاهد في زمن الكورونا/ صادق الخضور.



2- على أمل/ سجود سمير صلاح سويلم.



3- الجائحة/ نداء محمد يوسف سعادة.



الشعر



1- فاتنة/ مريم محمود إبراهيم أبو نواس.



2- مواكب الغياب/ حامد إبراهيم القريناوي.



3- لؤلؤة/ إسراء عادل.



4- كنعانيا/ علي محمد ميّ.



5- من سيرة العاشق/ ماهر المقوسي.



*مسابقة الأطفال "نوار"



مجال التمثيل



1. هديل حمامدة ولانا موسى.



2. زين طارق جمعة.



مجال الموسيقى/ العزف



1. ديسيبينا بزازو.



2. شهد الجنيدي.



3. زينة عمارنة.



مجال الغناء



1. ميار قواس.



2. سميح المدهون.



3. محمد يوسف الديك.



مجال الإلقاء



1. ميرا الريماوي.



2. ملك عبد اللطيف.



3. سلمى البدن.



مجال التوعية/ كورونا



1. أفنان معطان، بيان معطان، ليان معطان.



2. هبة وحيد شتوي.



3. لميس شاهين.



مجال الرسم



1. ديما غسان سليم الدغامين.



2. محمود منصور شاكر الجولاني.



3. آمال محمد ياسر جيوسي.



4. وسيم سمير أبو بكر.



5. بانا يزن طلال ابوعيشه.



6. إنعام باسل أحمد القططي.



7. آدم مراد احمد كرجة.



8. حلا زياد حافظ الشرباتي.



9. سارة وديع محمود موسى.



قصص أطفال



1- حلم لاجئ- نيسان أبو القمصان.





2- فقدان الأمل- جمان الزير.



3- نجمة- سائد بدر.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن أسماء الفائزين في مسابقتي "نوار" الخاصة بالأطفال، و"إبداعات" التي خصصت لكافة الأعمار.وأكد الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، أن المسابقتين، تم إطلاقهما لأهمية العمل على التحفيز والتشجيع على الإنتاج والإبداع، لاسيما في أوقات الأزمات والحجر المنزلي، وإيماناً منّا بالطاقات الإبداعية الكامنة في مجالات الثقافة والفنون.وأكد استمرار سياسة الحكومة في التشجيع على الإبداع، مثمناً كافة المشاركات التي وصلت الوزارة، وأُنتجت ضمن ظروف صعبة كان لها دور في تعميق التجربة أو إطلاقها، مشيراً إلى أنها تعبر عن مخزون هائل لدى الأطفال والكبار، ومحاولات جادة في كافة المجالات، وتعبر عن واقع إبداعي متنوع ومطّلع على الثقافات، ومحاولات كثيرة جديرة بالاهتمام.ودرست اللجنة الخاصة للمسابقتين كافة المشاركات الفنية والأدبية التي قدمت للجائزتين، والتي بلغت 13254 مشاركة في كل فروع الجائزة من مشاركين من أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمهجر.وفاز بالجائزة 41 متسابقاً في كل الفروع، وجاءت نتائج الجائزة وفق التالي: