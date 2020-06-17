وزيرة الصحة الفلسطينية: لا تهاون مع الصيدليات المُخالفة



وأشارت إلى ضرورة التزام جميع الصيادلة بالأنظمة والقوانين، علماً بأن وزارة الصحة، تقوم بجولات رقابية على الصيدليات؛ للتأكد من التزامهم بوجود أدوية مسجلة وقانونية ومسعرة، حسب الأصول.



وعقدت وزارة الصحة، اجتماع مجلس التأديب الأعلى برئاسة وزيرة الصحة، وعضوية مدير عام الصيدلة، د. رانية شاهين، وممثلين عن الوزارة والنقابة، وبحضور المستشارة القانونية لوزارة الصحة، أ. أروى التميمي.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أنه لا تهاون مع أي صيدلية مخالفة.وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس التأديب الأعلى للصيادلة: لن نتهاون في إنزال العقوبات بحق المخالفين، وذلك لضمان وصول دواء آمن وفعال وذي جودة عالية، وبالسعر المناسب للمواطن.