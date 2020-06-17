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شؤون فلسطينية

المالية: العجز بلغ 863 مليون شيكل.. و"بشارة" يقدم لمحة عن الوضع بظل (كورونا)

المالية: العجز بلغ 863 مليون شيكل.. و"بشارة" يقدم لمحة عن الوضع بظل (كورونا)
وزير المالية شكري بشارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن إيرادات الوزارة لشهر أيار/ مايو، بلغت 237 مليون شيكل، منها إيرادات محلية: 137 مليون شيكل
ودعم خارجي: 100 مليون شيكل، ومقاصة (صفر)، مفيدة بأن لديها عجزاً مالياً بقيمة 863 مليون شيكل.

ونشرت المالية لمحة عن الوضع المالي الاعتيادي الشهري من حيث الإيرادات والنفقات، مضيفة لـ "التوضيح فان الرواتب، هم الموظفون الدائمون مدنيون وعسكريون وأشباه الرواتب هي:
مخصصات أسر الشهداء والجرحى، مخصصات الأسرى والأسرى المحررون، المتقاعدون، رواتب العقود والمياومة".


وقدم وزير المالية، شكري بشارة، لمحة عن الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، بعد تفشي وباء (كورونا) والتهديدات الإسرائيلية، بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال اجتماعين منفصلين مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن بورجسدوف، ومع ممثل الجمهورية الألمانية في فلسطين، كريستيان كلاجز.

وعبر كل من ممثل الاتحاد الأوروبي، والجمهورية الألمانية عن رفضهم لإجراءات الضم، ودعم بلادهم لحل الدولتين. 

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