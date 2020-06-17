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شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُطلق خطتها الخمسية 2020- 2024 للنهوض بقطاع الكهرباء

كهرباء القدس تُطلق خطتها الخمسية 2020- 2024 للنهوض بقطاع الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة كهرباء محافظة القدس، خطتها الخمسية للفترة من 2020- 2024، والتي تركز على تعزيز مكانة الشركة على الصعيد الداخلي والخارجي، للوصول إلى شركة عصرية ذكية، تلبي مختلف احتياجات المواطنين من الطاقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الشركة في مقرها بالمصيون بمدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، المهندس هشام العمري، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مساعدي المدير العام، ومدراء الفروع، وممثلين عن عدد من الدوائر الفنية والتخطيط والتطوير في الشركة.  

وقال العمري: إن الخطة 2020- 2024 التي أطلقتها كهرباء القدس، تنسجم مع الأولويات والاستراتيجيات، التي وضعتها الشركة، بتوجيهات مجلس إدارتها للمساهمة في النهوض بقطاع الكهرباء مع كافة الشركاء، وكافة جهات الاختصاص في هذا المجال؛ للوصول إلى شركة عصرية، تعتمد على التطور التكنولوجي، وتتلائم مع متطلبات العصر الحديث.

وأضاف العمري، أن الخطة ستكون شاملة لكافة القطاعات بما فيها الداخلي أو الخارجي للشركة، من حيث الاستمرار في توسيع النظام الكهربائي لاستيعاب الأحمال الجديدة، وتحسين مؤشرات جودة الخدمة الكهربائية من خلال إنشاء شبكات ضغط متوسط بواقع 470 كيلومتراً، وتركيب 845 محطة فرعية، وإنشاء 1700 كيلومتر شبكات ضغط منخفض، واستيعاب 70000 مشترك جديد، هذا إلى جانب زيادة قدرات الطاقة الشمسية إلى ما يفوق 60 MW، واستكمال تغيير عدادات الشركة إلى عدادات ذكية بواقع 20,000 عداد سنوياً، واستيعاب كل ما هو جديد من تكنولوجيا لتحسين الأداء الفني ومكافحة الفاقد وتحسين الأداء المالي التجاري، وتعزيز كفاءة كادر الموظفين من مهندسين وفنيين وجباة، هذا إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين في مختلف مناطق الأمتياز، وترشيد نفقات الشركة وتقليصها، والمحافظة على نظام إدارة الجودة (ISO 9001 :2015) والعمل على استيعاب أنظمة إدارية في مجال البيئة ISO 14001 والسلامة والصحة المهنية ISO 45001.

وأشار العمري إلى أن كهرباء القدس، قامت خلال الفترة الماضية بترشيد وتقنين نفقات الشركة، بما يشمل إعادة هيكلة سلم الرواتب وتخفيضها استجابة للأزمة المالية التي تمر بها الشركة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مشاريع حيوية تهدف بالمقام الأول إلى تقديم الخدمة الأفضل لمشتركيها في مناطق امتيازها لتقليل الاعتماد على الجانب الآخر من خلال مشاريع الطاقة لإنتاج الكهرباء، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي أو الحد منه في حال حدوث أعطال كهربائية أو خلل ما من الجانب الآخر.

يذكر، أن كهرباء القدس، قامت خلال العام الحالي والمنصرم بإنجاز مشاريع متعددة ومتنوعة في مختلف مناطق امتيازها لخدمة قطاع الكهرباء والمشتركين، حيث شملت إقامة محطات رئيسة لتوزيع الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، وتحديث الشبكات، وتركيب محولات وعدادات جديدة، لتحقيق الأمن الكهربائي للمواطنين.

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