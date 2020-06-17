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وزير إماراتي: يجب الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل‎

وزير إماراتي: يجب الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل‎
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، مساء أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على (خطوط مفتوحة) مع إسرائيل، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي لـ"اللجنة اليهودية الأمريكية"، الذي انطلق الأحد، ويستمر حتى الخميس، وفق قناة (كان) الرسمية.

وقال قرقاش وفق ما نقلته (الأناضول): إن الإمارات تعتقد أن "الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل، هو أمر يؤدي إلى نتاج أفضل للبلدين، وغياب الخطوط المفتوحة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإسرائيلية- الفلسطينية".

وقال قرقاش: "الإمارات تعتقد أن عدم محاولة الاتصال بإسرائيل هو شيء أثبت أنه لا يصل بنا إلى أي مكان"، على حد تعبيره.

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